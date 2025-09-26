

En un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el presidente del Estado oficializó mediante decreto el ascenso de 20 comandantes generales de la Policía Boliviana y la posesión del nuevo Alto Mando Policial, que continuará bajo la dirección del Comandante General Augusto Juan Russo Sandoval, ratificado en el cargo.

Durante el acto, Russo reafirmó el compromiso de encaminar una transformación institucional con rumbo al Bicentenario, orientada a un servicio más humano y cercano a la población.

Alto Mando Policial

Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval – Comandante General de la Policía Boliviana.

Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón – Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor.

Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco – Inspector General.

Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz – Presidente del Tribunal Disciplinario Superior.

Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé – Director Nacional de Personal.

Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas – Director Nacional de Inteligencia.

Gral. My. Jorge René Ríos Iturry – Director Nacional de Planeamiento y Operaciones.

Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero – Director Nacional de Instrucción y Enseñanza.

Comandos Departamentales

Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza – La Paz.

Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez – Oruro.

Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas – Chuquisaca.

Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora – Cochabamba.

Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina – Tarija.

Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza – Santa Cruz.

Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana – Pando.

Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez – Potosí (interino).

Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui – Beni (interino).

Direcciones Nacionales