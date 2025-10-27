El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que el Gobierno promulgará la Ley Corta de Importación Directa de Combustibles, aunque anticipó que se realizará un control de constitucionalidad para garantizar que la norma no vulnere las atribuciones establecidas en la Carta Magna.

Torrico explicó que la Constitución Política del Estado establece que YPFB es la única entidad autorizada para la compra, venta y transporte de productos derivados del petróleo, por lo que el nuevo proyecto de ley podría entrar en conflicto con este principio al permitir la importación directa por parte de otros sectores.

“Vamos a promulgar la ley, pero revisaremos su constitucionalidad. No se puede vulnerar lo que la Constitución establece sobre el rol de YPFB”, señaló la autoridad gubernamental.

El viceministro también detalló que existen observaciones técnicas y tributarias al texto aprobado por la Asamblea Legislativa, entre ellas la referencia al gas licuado de petróleo (GLP), que —según precisó— no tendría relación directa con el objeto de la norma, enfocada en la importación de diésel y gasolina.

Asimismo, advirtió que el Ejecutivo analizará los mecanismos de control tributario y fiscalización para evitar que la medida derive en irregularidades o evasión impositiva.