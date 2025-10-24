

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el gobierno nacional promulgará de forma inmediata la ley corta de adquisición directa de combustibles, una vez que esta sea remitida al Ejecutivo en las próximas horas.

Alcón explicó que la norma, impulsada por los cívicos cruceños, se encuentra en consonancia con varias disposiciones legales y decretos ya vigentes que permiten la importación de combustibles.

Asimismo, informó que actualmente existen 76 empresas privadas autorizadas para importar combustibles para su propio consumo, de las cuales 50 ya realizan este proceso. Además, otras seis empresas cuentan con permiso para la comercialización del producto.