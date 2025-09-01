El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, respondió este martes a las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales, quien denunció presuntas transferencias de recursos de la Gestora Pública a cuentas personales tras la renuncia del gerente Jaime Durán.

Montenegro calificó dichas afirmaciones como “temerarias e irresponsables” y exigió al exmandatario presentar pruebas que respalden sus denuncias. “No existe ningún manejo discrecional de los recursos de la jubilación. Por el contrario, en esta gestión se mejoró la administración de la Gestora y se lograron mayores ingresos para garantizar las rentas de los jubilados”, sostuvo.

El titular de Economía recordó que, durante el gobierno del presidente Luis Arce, se reforzó la protección de los fondos de jubilación mediante la Ley 065, norma que prohíbe cualquier transacción hacia cuentas particulares y establece un esquema de manejo supervisado a través de la Bolsa de Valores.

Montenegro insistió en que la población puede tener la certeza de que los recursos administrados por la Gestora están debidamente resguardados y que el sistema de pensiones se encuentra fortalecido.

El ministro concluyó que las acusaciones de Morales generan incertidumbre innecesaria y afectan la confianza de los jubilados, por lo que pidió responsabilidad pol��tica al momento de emitir declaraciones sobre un tema sensible para miles de bolivianos.