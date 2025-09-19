El presidente Luis Arce se pronunció este viernes sobre el proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas, el cual plantea suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato constitucional del periodo 2020-2025.

“Nos oponemos absolutamente a este proyecto de ley y aclaramos a la opinión pública que lo desconocíamos, y que no formamos parte de esta iniciativa ni de ninguna otra que busque alterar el orden democrático y constitucional, interrumpir el calendario electoral y poner en duda el trabajo del TSE”, manifestó el mandatario, destacando que el Gobierno es “absolutamente respetuoso de la Constitución y de la voluntad popular expresada en las urnas”.

Arce exhortó a los asambleístas nacionales a rechazar de plano esta propuesta en caso de que ingrese al pleno para su tratamiento. Señaló que lo fundamental es garantizar certeza y paz social en torno a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, proceso que —recordó— cuenta ya con el presupuesto aprobado por decreto supremo.

“Reitero que no hay ninguna posibilidad de prórroga de mandato del Gobierno Nacional y que el 8 de noviembre entregaremos la Presidencia a quien la población respalde en los comicios”, enfatizó.

Contexto

El proyecto de ley fue presentado por el senador Vargas, de la línea androniquista, bajo el argumento de “fiscalizar” el trabajo del TSE. La propuesta plantea suspender de forma temporal a los vocales electorales y ampliar el mandato presidencial hasta la posesión de nuevas autoridades. Esta iniciativa generó un amplio rechazo desde diferentes sectores políticos y sociales, que advirtieron su carácter inconstitucional y los riesgos de afectar la estabilidad democrática.