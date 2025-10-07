

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que la solicitud de renuncia y expulsión de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es un pedido “más político que jurídico”, enfatizando que la verdadera responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que no cumplió con el proceso de elección de nuevas autoridades judiciales.

Torrico explicó que, al no haberse realizado la elección en los plazos establecidos, se generó una situación de continuidad institucional que evita un vacío de poder en una instancia clave del Estado. “Es la Asamblea la que no ha hecho su trabajo. El TCP no puede quedarse acéfalo, porque eso afectaría gravemente la administración de justicia y el equilibrio de poderes”, sostuvo.

El viceministro también cuestionó las propuestas legislativas que buscan destituir a los magistrados mediante una ley, señalando que esto representaría un “grave error jurídico e institucional”. “La Asamblea no puede defenestrar un poder del Estado, eso sentaría un precedente peligroso. Si se hace eso con el Tribunal Constitucional, mañana podrían hacerlo con el Tribunal Supremo de Justicia o con cualquier otra instancia”, advirtió.

Finalmente, Torrico exhortó a los parlamentarios a asumir su rol constitucional y convocar de manera urgente a la elección judicial, evitando que el conflicto político siga debilitando la institucionalidad del país.