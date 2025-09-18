La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró este jueves que el Ejecutivo no conoce ni respalda el proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas, que plantea extender el mandato presidencial y suspender temporalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación y no tenemos información oficial sobre ese proyecto”, indicó Alcón, quien expresó sorpresa por la iniciativa legislativa.

La autoridad reiteró que el presidente Luis Arce y la bancada del Movimiento al Socialismo mantienen el compromiso de concluir el actual periodo constitucional el 8 de noviembre, fecha en la que se prevé la transición hacia un nuevo gobierno, resultado de la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre.

La propuesta de Vargas, identificado con la línea androniquista, surgió tras cuestionamientos al rol de los vocales del TSE. El documento plantea la prórroga del mandato 2020-2025 hasta la posesión de nuevas autoridades y la suspensión de las funciones de los vocales designados en 2019.

Alcón remarcó que lo que corresponde ahora es respetar el proceso electoral en curso. “Por primera vez Bolivia vive una segunda vuelta, y será la ciudadanía la que elija a las próximas autoridades. Ese es el camino democrático que debemos garantizar”, subrayó.