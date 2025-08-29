El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, se refirió este viernes a los recientes fallos que beneficiaron a líderes opositores, señalando que la elección de magistrados no representó un cambio en la situación de la justicia en el país.

Según Torrico, las determinaciones judiciales muestran que la estructura continúa respondiendo a diferentes intereses políticos, aunque con un nuevo escenario en el que autoridades de ciertas regiones tienen mayor influencia. En ese marco, cuestionó que algunas figuras procesadas en torno a los hechos de 2019 ahora aparezcan en libertad y sean presentadas con un nuevo rol político.

El viceministro también negó que el Ejecutivo haya ejercido presión sobre los jueces. “Cada juez debería denunciar cualquier injerencia. Son profesionales, no niños para ser presionados”, manifestó, recalcando que las resoluciones corresponden a la responsabilidad de las instancias judiciales.

El pronunciamiento se enmarca en el debate sobre la independencia judicial y las repercusiones de los últimos fallos emitidos en el país.