

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, aseguró que los últimos hechos de violencia registrados en el país, entre ellos balaceras, secuestros y asesinatos, responden a ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.

La autoridad explicó que estos crímenes no son hechos aislados, sino que obedecen a acciones premeditadas ejecutadas por grupos criminales organizados. Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una víctima que fue ejecutada con más de 50 disparos, reflejando el nivel de violencia con el que operan estas estructuras delictivas.

Arraya señaló que Bolivia, por su posición geográfica, se ha convertido en un territorio de tránsito para el narcotráfico, lo que abre la puerta al ingreso de organizaciones criminales extranjeras. “Estamos viendo la presencia de grupos provenientes de Perú, Colombia y Brasil, que encuentran en nuestro país una ruta estratégica para el tráfico de drogas y, con ello, generan un incremento de hechos de sangre”, advirtió.

La Viceministra recalcó que el Gobierno trabaja en operativos conjuntos de inteligencia y seguridad para frenar la expansión de estas organizaciones y devolver tranquilidad a la población.