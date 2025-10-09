El economista Gonzalo Chávez advirtió que Bolivia atraviesa una etapa de estanflación, es decir, una combinación de recesión económica e inflación sostenida, fenómeno que calificó como “una de las herencias más complicadas que dejará el Gobierno del MAS tras 20 años en el poder”.

En un análisis, Chávez sostuvo que los resultados macroeconómicos, sociales y financieros del país son precarios, y en algunos casos “desastrosos”. Afirmó que el sector externo se encuentra prácticamente quebrado, el Estado tiene graves dificultades para generar ingresos y enfrenta déficit fiscal persistente, falta de energía y una escasez severa de dólares.

“El sello que dejará este gobierno es la estanflación. El propio Banco Mundial reconoce que Bolivia tendrá en 2025 apenas un 0,5% de crecimiento del PIB y una inflación cercana al 20%. Eso significa recesión e inflación al mismo tiempo”, explicó el economista.

Chávez señaló que esta combinación; máquinas paradas, desempleo y alza de precios, representa una trampa económica muy compleja. Recordó que este fenómeno ya fue vivido en las décadas de 1970 y 1980 en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, y que sus efectos fueron prolongados y difíciles de revertir.

El analista explicó que la situación rompe con los esquemas clásicos de la política económica, en particular con la curva de Phillips, que orientaba las decisiones de gasto e inflación.

“Antes, si el Estado quería reducir la inflación, debía aceptar un menor crecimiento y más desempleo; si buscaba crecer, debía tolerar más inflación. Hoy, esa lógica no funciona: las políticas fiscales y monetarias se cruzan y pueden producir ambos efectos negativos a la vez”, detalló.

Chávez también advirtió que las políticas tradicionales ya no bastan. “Si se aumenta el gasto público para reactivar la economía, la inflación se agrava. Y si se aplican medidas monetarias contractivas para contener los precios, también se genera recesión. Es una trampa doble”, precisó.

Frente a este panorama, propuso un enfoque integral de políticas públicas que vaya más allá del corto plazo y combine estabilidad macroeconómica con recuperación productiva y confianza institucional.

“Salir de esta trampa no depende solo de la política fiscal o monetaria. Se requiere credibilidad, reputación, manejo del sector externo, liberación de importaciones y exportaciones, y una estrategia clara para restaurar la confianza en los agentes económicos”, sostuvo.

El economista concluyó que el próximo gobierno enfrentará el desafío más difícil de las últimas décadas: estabilizar una economía con recesión, inflación y pérdida de reservas internacionales, al mismo tiempo que debe reconstruir la confianza y la capacidad productiva del país.