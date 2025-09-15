El debate económico se intensifica tras la aprobación del proyecto de ley que plantea el diferimiento automático de créditos para pymes y viviendas sociales. Desde distintos sectores se advierte que la medida, aunque bien intencionada, podría agravar la ya delicada situación financiera del país.

El economista Gonzalo Chávez explicó que el diferimiento no ataca las causas estructurales de la crisis, sino que “es apenas una aspirina para un cáncer avanzado”. Señaló que el problema de fondo radica en un déficit fiscal crónico, el deterioro del poder adquisitivo de las familias y la caída de la demanda, lo que ha reducido las ventas de las pequeñas y medianas empresas.

“Congelar los pagos puede dar un respiro temporal, pero no elimina la deuda, solo la traslada hacia adelante, más pesada y con mayores intereses. Es un alivio falso que en pocos meses volverá a golpear a las familias y a las empresas”, remarcó.

Desde el punto de vista financiero, Chávez advirtió que esta medida puede “bloquear el sistema circulatorio de la economía”. Los bancos, que funcionan con los depósitos del público para otorgar créditos, verían afectada su liquidez y su capacidad de financiamiento, lo que podría desencadenar una crisis de confianza en los ahorristas. “Es como pedirle al corazón que lata con las arterias bloqueadas”, graficó.

El economista alertó también sobre el efecto “caja de Pandora”: al abrir un beneficio sin segmentación clara, otros sectores, gremiales, transportistas, agropecuarios, asalariados, podrían reclamar el mismo trato, generando mayor presión sobre el sistema y el Estado.

A este panorama se suman las obligaciones que deja el actual gobierno: deuda interna y externa creciente, compromisos por la recompra de oro superiores a los 1.000 millones de dólares y un déficit fiscal que no da señales de reducirse.

“Más que un alivio estructural, el diferimiento es una bomba de tiempo. Bolivia necesita disciplina fiscal, control de la inflación y un plan integral que combine apoyo focalizado a los más vulnerables con medidas que fortalezcan el circuito ahorro-crédito, que es la sangre de la economía”, sostuvo Chávez.

El debate recién comienza. Mientras algunos ven en el diferimiento un alivio necesario para los hogares y pequeños negocios, los analistas advierten que sin reformas estructurales solo se estará postergando una crisis mayor.