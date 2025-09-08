El economista Gonzalo Chávez analizó la situación de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) y advirtió sobre los riesgos financieros que heredará la próxima administración.

Recordó que mediante la Ley 1603, la Asamblea Legislativa autorizó al BCB vender 22 toneladas de oro de sus reservas, manteniendo intocables otras 22 toneladas. Los recursos obtenidos se emplearon para cubrir pagos de combustibles y de la deuda externa, pero la reposición del oro ha sido mínima: “De las 22 toneladas autorizadas, solo se repusieron 2,5”, explicó.

Chávez señaló además que, con la Ley Financiera 2025, el Gobierno abrió la posibilidad de pignorar parte de las 22 toneladas que inicialmente no podían utilizarse. Bajo ese mecanismo, se habrían obtenido alrededor de 828 millones de dólares, que constituyen deuda de corto plazo.

En la actualidad, las reservas internacionales ascienden a unos 2.888 millones de dólares, de los cuales apenas 170 millones están en efectivo y el resto en oro. Según el economista, esta cifra equivale a unas tres semanas de importación de diésel y gasolina.

“Cuando ingrese el próximo gobierno no encontrará las 22 toneladas que se vendieron y no se repusieron, y además deberá enfrentar el pago de la deuda contraída por el oro pignorado”, advirtió.

Chávez recordó que en 2014 las reservas internacionales superaban los 15 mil millones de dólares, mientras que hoy el país enfrenta un nivel crítico que compromete su capacidad de sostener importaciones y atender obligaciones externas.