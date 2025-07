El economista y analista Gonzalo Chávez brindó un extenso análisis sobre las causas detrás de la reciente baja del dólar en el mercado paralelo boliviano. Aunque la cotización bajó desde los picos históricos de las últimas semanas, Chávez advierte que no hay razones estructurales que expliquen esta caída, y que el fenómeno responde más bien a factores especulativos, coyunturales y de expectativas.

“Por más que me llamen Nostradamus, no les puedo decir cuánto estará el dólar a fin de año”, ironizó el economista en una reciente exposición, aclarando que este tipo de mercado funciona como un “paseo aleatorio”, es decir, con movimientos impredecibles influenciados por factores sociales, políticos y psicológicos de corto plazo, además de condiciones estructurales más profundas.

Expectativas, inflación y especulación

Chávez explicó que en Bolivia la demanda de dólares se ha visto impulsada por un contexto inflacionario que, según sus cálculos, alcanzó el 25% entre junio de 2024 y junio de 2025. “Si tenés 100 bolivianos, ahora sólo podés comprar 75. Eso es un impuesto inflacionario que afecta el poder adquisitivo de la población, y por eso muchos buscan refugio en el dólar”.

La desconfianza y el temor han alimentado una demanda especulativa de dólares, más aún en un contexto de escasas opciones de inversión y un mercado financiero poco profundo. Además, señaló que la incursión de empresas estatales en el mercado paralelo —como YPFB— en busca desesperada de divisas para la importación de combustibles habría contribuido a disparar el tipo de cambio en semanas anteriores.

Veranillo político y espera electoral

El analista identificó una “tregua temporal” que ha influido en la leve estabilización del mercado: “Estamos en un veranillo político. Hay una actitud generalizada de ‘esperar y ver’, tanto en el consumo como en la inversión. Todos saben que se avecinan cambios importantes en el plano político y económico”.

Este freno en las decisiones económicas habría permitido que el precio del dólar baje momentáneamente hasta niveles de 13,50 o 13,80 bolivianos, dependiendo de la plataforma. No obstante, Chávez aclara que esta baja no implica una recuperación significativa: “Sí, el dólar está bajando, pero desde el cielo. Aún estamos en el doble del tipo de cambio oficial (6,96)”.

Sin mejoras estructurales en la oferta de divisas

Desde una perspectiva estructural, el economista advierte que no existen fundamentos sólidos que respalden una caída sostenida del dólar. “¿Han aumentado significativamente las exportaciones? No. ¿Mejoró la inversión extranjera directa? Tampoco. ¿Hay nuevos préstamos internacionales? Sólo 300 millones de dólares aprobados con reticencia, que no alcanzan ni para un mes. ¿Remesas o ingresos por turismo? Leve mejora, pero insuficiente”.

Asimismo, mencionó que, aunque el uso de criptomonedas ha crecido, su impacto todavía es limitado frente al déficit estructural de divisas.

Alta demanda y horizonte incierto

La demanda sigue presionando: “Las importaciones han bajado un poco por lo caro del dólar, pero aún hay mucha demanda por precaución. La gente quiere proteger su riqueza”. De cara a los próximos meses, Chávez anticipa que entre agosto y noviembre se vivirá un período de alta incertidumbre.

“El escenario es complicado. Lo que tiene que salir aún no salió y lo que tiene que entrar tampoco ha llegado. Estamos en una transición política y económica donde la forma en que se maneje esa incertidumbre determinará si los precios se estabilizan o vuelven a subir”, concluyó.