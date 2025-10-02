El grupo francés NGE, cuarto más grande del sector de la construcción en Francia, anunció en París la compra de la constructora uruguaya Saceem, una de las principales compañías del rubro en el vecino país. La operación fue aprobada por la autoridad de competencia uruguaya y representa un paso estratégico en la expansión de NGE en América Latina, donde busca consolidar su presencia en Uruguay, Perú y Paraguay.

La incorporación de Saceem, fundada en 1951 y con 1.800 colaboradores, permitirá a NGE ampliar su plantilla global a 5.800 trabajadores y proyectar para 2025 una facturación internacional de más de 700 millones de euros. Ambos grupos ya habían trabajado juntos en proyectos regionales de gran envergadura, como el Ferrocarril Central en Uruguay o las defensas ribereñas en Perú.

Desde Bolivia, el analista económico Gustavo Jáuregui analizó el alcance de esta operación y subrayó que la compra de Saceem refleja la importancia de la inversión extranjera en el desarrollo de infraestructuras estratégicas en América Latina. Según explicó, el caso uruguayo muestra cómo la atracción de capitales externos puede dinamizar la economía local, generar empleos, impulsar la transferencia tecnológica y fortalecer el sector productivo.

Jáuregui advirtió que para Bolivia este ejemplo debería servir como referencia. “Nuestro país necesita generar condiciones de confianza que permitan replicar este tipo de inversiones. Con un marco adecuado de seguridad jurídica y políticas de incentivo, podríamos lograr mayor crecimiento sostenible y diversificación económica”, señaló.

La adquisición de Saceem, agregó, no solo consolida a Uruguay como destino de capital internacional, sino que marca un camino que Bolivia podría aprovechar si abre espacio a la inversión extranjera en sectores clave como infraestructura, energía y transporte.