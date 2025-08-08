El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó, desde este jueves 7 hasta el miércoles 13 de agosto, la plataforma virtual para la solicitud de permisos especiales de circulación vehicular que regirán durante la jornada de las Elecciones Generales 2025, programada para el domingo 17 de agosto.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra, explicó que el trámite se realizará únicamente de manera digital, a través del Sistema de Permisos de Circulación de vehículos motorizados terrestres, disponible en la página institucional del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) o en el enlace directo: https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo.

Los solicitantes ya sean instituciones públicas, privadas o personas individuales deberán presentar en formato digital tres requisitos: una nota de justificación firmada, fotocopia del RUAT del vehículo y fotocopia de la licencia de conducir vigente. La documentación deberá estar escaneada y legible para su carga en la plataforma.

La entrega de los permisos que cumplan con el reglamento se efectuará el sábado 16 de agosto en las oficinas del TED, en horario de oficina.

El reglamento establece que están exentos de portar este permiso los servidores públicos del TSE y TED, notarios electorales, vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas, ambulancias de entidades de salud, vehículos de atención de emergencias municipales y miembros de la prensa, quienes deberán acreditar su labor mediante credencial vigente.

Según Yujra, esta disposición busca agilizar el trámite y evitar la atención presencial en oficinas, manteniendo el control de la circulación durante la jornada electoral.