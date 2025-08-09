La conmemoración del Bicentenario de Bolivia en Chuquisaca quedó marcada por una fuerte polémica luego de que efectivos de la Escuela de Cóndores Bolivianos (ECBo), conocidos como satinadores, desfilaran portando boas constrictor vivas sobre sus hombros. El hecho generó indignación en redes sociales y entre defensores de animales, quienes denunciaron que esta práctica vulnera la Ley 700 para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato.

Las imágenes, que dieron la vuelta al país, muestran a los militares exhibiendo a los reptiles como parte de su presentación oficial, lo que ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas y ciudadanos que consideran que el uso de fauna silvestre en actos protocolares constituye un acto de maltrato y un mensaje erróneo sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Diversos sectores piden que el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Medio Ambiente inicien una investigación y apliquen sanciones, señalando que los animales silvestres no deben ser utilizados como accesorios en eventos oficiales.

Expertos en vida silvestre recordaron que las boas constrictor son especies protegidas y que su manipulación, fuera de contextos de manejo especializado y conservación, puede generarles estrés, lesiones e incluso poner en riesgo la seguridad de quienes las manipulan.

La controversia ha opacado el sentido conmemorativo de la fecha, trasladando el debate desde el ámbito ceremonial hacia la urgente necesidad de garantizar que las celebraciones nacionales se desarrollen con respeto a la vida silvestre y a la legislación vigente.