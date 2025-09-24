El senador Félix Ajpi informó este miércoles que la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional concluyó el informe de investigación sobre el denominado “golpe fallido” del 26 de junio de 2024.

El legislador explicó que el documento contiene una recopilación de antecedentes, testimonios y conclusiones obtenidas a lo largo del proceso de investigación parlamentaria, e incluye una serie de recomendaciones dirigidas al Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras instancias estatales vinculadas al resguardo del orden constitucional.

“El informe ya está concluido y será remitido al pleno del Senado para su análisis y consideración, en el marco de lo que establece el reglamento”, señaló Ajpi.

Con este paso, corresponderá a la Cámara Alta revisar el documento, debatir su contenido y decidir las acciones legislativas o resoluciones que se adopten en torno al caso, que continúa siendo objeto de atención política y judicial en el país.