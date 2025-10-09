La agrupación ciudadana “Somos La Paz” presentó oficialmente esta mañana al diputado Ingvar Ellefsen, representante de Comunidad Ciudadana (CC), como su candidato a la Gobernación del departamento paceño, en un acto realizado en el histórico Hotel Torino, en el centro de la ciudad.

Durante el evento, los organizadores destacaron que la iniciativa busca promover una propuesta política departamental enfocada en la transparencia institucional, la gestión eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Ellefsen, quien actualmente ejerce como diputado nacional, señaló que su candidatura representa un paso hacia la renovación del liderazgo político en La Paz y una apuesta por devolver protagonismo a las regiones dentro del desarrollo nacional.

El lanzamiento contó con la presencia de representantes de distintos sectores sociales, quienes expresaron respaldo a la nueva propuesta electoral.

Con este anuncio, “Somos La Paz” ingresa oficialmente en el escenario político de cara a las próximas elecciones subnacionales, marcando el inicio de una campaña que promete reconfigurar el panorama político departamental.