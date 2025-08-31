Para asegurar que los planes de desarrollo económico de un país avancen progresivamente, es necesario instrumentar programas de educación financiera para su población.

Esta necesidad fue entendida por el Banco Nacional de Bolivia (BNB), que hace poco anunció la habilitación del Bus del BNB, que será la herramienta de educación e inclusión financiera, llevando enseñanzas directamente a poblaciones rurales y urbanas.

El BNB opera en el país desde el 4 de marzo de 1872, constituyéndose como el primer banco de Bolivia. Actualmente cuenta con más de 600 puntos de atención financiera entre sucursales, agencias y cajeros automáticos.

Este banco es líder en transformación digital y desarrollo del sector de la banca en el país. Tras sus más de 150 años de trayectoria, el BNB es sinónimo de solvencia y calidad de servicio.

Debemos reconocer que conceptos como ahorro, crédito o banca digital pueden parecer lejanos o difíciles de entender, y no por falta de interés, sino por falta de accesofuentes informativas.

Esta aula móvil, como lo tienen previsto los ejecutivos del BNB, no solo será un espacio para aprender, sino un símbolo de cercanía. En su recorrido por los caminos del país, hará escalas en colegios, ferias, plazas y mercados, donde habitantes de zonas alejadas, de todas las edades tendrán la oportunidad de aprender y descubrir formas prácticas y responsables de manejar su dinero.

La banca en Bolivia demuestra estabilidad contado con más de 40 mil millones de dólares en activos. Sin embargo, la coyuntura económica ocasionó una reducción en la cartera crediticia a nivel nacional en distintos tipos de créditos.

Los impuestos de la banca en Bolivia están regulados por la normativa tributaria del país. Las transacciones financieras están sujetas a impuestos sobre las utilidades y otros tributos. También debemos mencionar que las entidades financieras deben cumplir con las normas y regulaciones establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Es por eso que es necesario saber que la educación financiera impacta en el desarrollo de un país de varias maneras. Así por ejemplo reducir la informalidad y fortalecer la economía solo es posible con personas con conocimientos financieros que les permita acceder con mayor confianza en servicios como crédito o seguro.

Si los jóvenes emprendedores saben del manejo de la deuda, retorno de la inversión y flujo de caja, tomarán decisiones más efectivas, impulsando su actividad empresarial y podrán generar más empleo.

Además, las familias con educación financiera evitarán caer en ciclos de deuda, buscarán la forma de ahorrar a largo plazo y planificarán su futuro, reduciendo así la dependencia de ayudas estatales.

La educación financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que necesita conocer una persona para tomar decisiones informadas sobre el ahorro, el crédito, el uso del dinero y los riesgos que pueden existir en estas prácticas. Es por eso que, debemos entender que la educación financiera y el desarrollo nacional son términos muy vinculados.

En su recorrido por el país el Bus del BNB y su equipo de voluntarios educadores financieros ofrecerán información, entre otros aspectos, sobre ahorro y presupuesto familiar, uso responsable del crédito, derechos y obligaciones de los usuarios financieros y banca digital.

Esta aula móvil, para mejorar la experiencia de aprendizaje, está equipada con tabletas, un cajero automático educativo y videos didácticos, lo que permitirá a los participantes interactuar directamente con las herramientas bancarias y desarrollar habilidades prácticas.

Este programa de educación móvil no es reciente. Sus primeros recorridos empezaron en 2016, y llegó acapacitar unas 70.000 personas, empoderando y fortaleciendo comunidades a través del acceso a las finanzas y la banca.

Carmen Zamora, Subgerente de Responsabilidad Social Empresarial del BNB fue muy clara al afirmar que: “En el BNB consideramos que la inclusión financiera es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país. El Programa “Aprendiendo con el BNB” forma parte de nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial que ha sido reconocida por su impacto positivo en la sociedad. Prueba de ello, es que recientemente fuimos destacados en el Ranking Merco ESG Bolivia 2024, ocupando el 5º lugar entre las empresas más responsables del país”.

La iniciativa del BNB demuestra que cuando la banca se acerca a la gente, y no al revés, se transforma en un verdadero agente de cambio.

En países como Finlandia o Singapur, la educación financiera se la imparte desde la escuela. Estos países hora tienen altos índices de desarrollo humano, baja desigualdad y economías resilientes.

Como señala Osvaldo Nina, economista y docente de la carrera de Ingeniería Económica en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el conocimiento en finanzas personales permite a las personas planificar mejor el uso de sus ingresos, proteger su poder adquisitivo y evitar errores financieros que podrían afectar su estabilidad económica.

En un momento en que el país enfrenta una grave crisis económica que requiere la contribución de todos, es necesario contar con herramientas que faciliten la estabilidad económica de una manera integral. Cada habitante puede aportar su "grano de arena" para superar esta situación, y para hacerlo de manera efectiva, es necesario que las personas estén informadas sobre los fundamentos básicos de la actividad financiera. Al promover la educación financiera, podemos trabajar juntos hacia un futuro más próspero y estable.