

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que todo el plan de seguridad para las elecciones está listo y que se tomó la decisión de instalar una sala de crisis nacional en instalaciones del BOL 110, iniciativa que también se replicará a nivel departamental.

La autoridad confirmó el acuartelamiento del 100% de los efectivos policiales para reforzar el plan de seguridad y la custodia de ánforas, además de realizar los controles rutinarios en la etapa electoral y post electoral.

Asimismo, Ríos indicó que se está dando cumplimiento al Auto de Buen Gobierno y que, hasta el momento, ya se han arrestado a 436 personas por infringir las restricciones establecidas para este periodo electoral.

El ministro subrayó que estas acciones buscan garantizar una jornada electoral segura, ordenada y con pleno respeto a la normativa vigente, evitando incidentes que puedan afectar el desarrollo del proceso democrático.