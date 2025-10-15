La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó oficialmente la notificación de sello rojo contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, quien enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de violencia familiar o doméstica.

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, confirmó la medida este miércoles e informó que la alerta internacional fue emitida tras el cumplimiento de todos los procedimientos requeridos.

“Se activó la notificación roja en contra de esa persona, con todos los protocolos cumplidos a cabalidad, por el delito de violencia intrafamiliar”, declaró Bazoalto.

Con esta acción, Interpol busca la ubicación y detención de Arce Mosqueira en cualquiera de los 195 países miembros, a fin de que sea puesto a disposición de las autoridades bolivianas.

La activación del sello rojo fue solicitada por el Ministerio Público, que mantiene vigente la orden de aprehensión emitida contra el acusado, pese a que la denunciante retiró su acusación semanas después.

El proceso judicial se inició en septiembre, cuando Mary Carmen C. B., entonces pareja de Marcelo Arce, presentó una denuncia por violencia familiar.

El informe médico forense estableció 12 días de impedimento tras una presunta agresión física.

Aunque la denunciante desistió posteriormente de la acción penal tras recibir una disculpa pública de Arce Mosqueira, la Fiscalía ratificó que el proceso continuará su curso por tratarse de un delito de orden público.

La fiscal asignada al caso, Jessica Echevarría, indicó que la investigación sigue activa y que la orden de aprehensión se mantiene firme mientras no se presente el acusado ante la justicia.

Con la emisión de la notificación roja, Interpol Bolivia amplía el rango de búsqueda del investigado a nivel internacional, en el marco de la cooperación judicial global.