La Interpol Bolivia informó que se encuentra realizando investigaciones sobre la presunta presencia en el país de un miembro de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, quien habría utilizado una identidad falsa durante más de una década.

El director nacional de la entidad, Cnl. Carlos Bazoalto, explicó que la información preliminar proviene de reportes periodísticos brasileños y de una notificación emitida hace dos meses por Interpol Brasil. “Necesitamos tener información fidedigna, con fuentes confiables. Una vez que Brasil nos confirme con pruebas, como el reconocimiento facial, podremos realizar actos investigativos más concretos”, señaló.

Las autoridades bolivianas aseguraron que, hasta el momento, no existe evidencia de ingresos ni salidas de esta persona en los registros oficiales del Servicio Nacional de Migración, aunque se ha dispuesto una alerta a nivel nacional para impedir cualquier intento de entrada o salida con el nombre o pasaporte vinculados a la investigación.

La situación ha generado interrogantes sobre cómo habría operado esta persona en territorio boliviano con una identidad falsa y si el PCC ya tenía presencia organizada en el país desde hace una década. “La notificación internacional data de hace dos meses, antes no teníamos ninguna alerta oficial”, enfatizó Interpol Bolivia.

El caso se mantiene abierto y en coordinación con las autoridades brasileñas, mientras se aguardan resultados oficiales sobre la verdadera identidad del investigado y su posible vínculo con operaciones criminales transnacionales.