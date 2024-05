La figura investigativa iniciada en su contra es por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Huaytari consideró que esto trata de una “difamación“ en su contra y remarcó: “De cobardía están correteando para truncarnos, no nos llama la atención y si es un contrario de Huaytari, en cualquier escenario que me vengan a enfrentar, en lo político, en lo orgánico, no hay ningún problema.

A su vez el legislador del ala “Arcista” enfatizó: “Está autoridad puede levantar el secreto bancario, no hay ningún problema y no hay miedo”, finalizó