Iván Arias purgó su rebeldía ante la justicia y quedó sin efecto la orden de aprehensión en su contra

El alcalde de La Paz, Hernán Iván Arias Durán, compareció ante el Juzgado 15° de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde purgó su rebeldía dentro del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de incumplimiento de resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

El hecho se registró el 30 de septiembre de 2025, cuando el burgomaestre presentó formalmente un memorial ante el juzgado solicitando dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesta por Auto N° 401/2025, de fecha 15 de septiembre del presente año. Dicha resolución había sido emitida luego de que Arias no asistiera a una audiencia de medidas cautelares, de la cual, según explicó, no fue legalmente notificado.

En su memorial, Arias sostuvo que la declaratoria de rebeldía vulneró su derecho a la defensa, puesto que ni él ni su abogado fueron informados de manera válida sobre la audiencia señalada.

“Mi persona desconocía sobre esta audiencia al no haberme notificado legalmente con la audiencia de medidas cautelares (…), lo que no hace viable toda notificación posterior”, se lee en el documento judicial presentado por el alcalde paceño.

La autoridad judicial dejó sin efecto la orden de aprehensión

Tras la presentación del memorial y el pago de la multa correspondiente a la rebeldía, el juez Alejandro Gamboa Mendoza determinó aceptar la purga de rebeldía y, en aplicación del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, dispuso dejar sin efecto la orden de aprehensión y todas las medidas coercitivas emitidas en contra del alcalde.

“El imputado ha comparecido ante la autoridad jurisdiccional y ha purgado su rebeldía, por lo que corresponde dar estricta aplicación al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal”, señala la resolución judicial.

De igual forma, el juzgado ordenó eliminar el registro de rebeldía del REJAP (Registro Judicial de Antecedentes Penales) y permitió que Arias continúe el proceso en libertad, asumiendo su defensa desde el estado actual de la causa.

Contexto del caso

El proceso penal con Código Único N° 201102012500924 fue iniciado por el Ministerio Público, bajo la figura de incumplimiento de resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. En septiembre, se conoció que el Juzgado 15° había emitido un mandamiento de aprehensión contra el alcalde, para que sea conducido ante la autoridad judicial y participe en su audiencia de medidas cautelares.

No obstante, con su comparecencia voluntaria y la purga formal de la rebeldía, esa disposición quedó sin efecto, permitiendo la continuidad del proceso bajo el marco del debido proceso y el derecho a la defensa.

Posición del Gobierno Municipal

Tras conocerse la existencia de la orden judicial, el Director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, había calificado de “falsas” las versiones que circulaban en redes sociales respecto a la aprehensión del burgomaestre, atribuyendo tales rumores a una “guerra sucia” de carácter político.

“Hay gente ociosa que hace circular documentos falsos. Si existiera alguna situación real, será comunicada por los canales institucionales del Gobierno Municipal”, declaró Barrientos en esa ocasión.

Con la decisión judicial que dejó sin efecto la rebeldía y las medidas de aprehensión, el caso continúa su curso legal, y el alcalde Arias deberá asumir su defensa ante el juzgado competente conforme avance la investigación.