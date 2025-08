En el marco de los actos por el Bicentenario de Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez difundió un mensaje dirigido al país, en el que expresó su saludo y sus reflexiones pese a encontrarse privada de libertad.

“En este día en que Bolivia cumple su Bicentenario me dirijo a mi país desde este encierro injusto al que he sido sometida, pero con el alma libre porque aunque me encuentro privada de mi libertad no he dejado de amarla ni un solo día. Encarcelaron mi cuerpo pero no lograron encarcelar mi alma y no han logrado silenciar mi voz ni mi compromiso con la democracia y el Estado de derecho. ¡Dios bendiga al pueblo boliviano! ¡Viva Bolivia con libertad y justicia!”, expresó Áñez en su mensaje.

La exmandataria, que cumple detención en el marco de procesos judiciales relacionados con los hechos de 2019, aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, en una fecha que considera histórica para la nación.

El saludo de Áñez se suma a las múltiples expresiones de autoridades y personalidades nacionales que, en el marco del Bicentenario, recordaron los 200 años de historia, independencia y desafíos que enfrenta Bolivia.