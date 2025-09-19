La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó un recurso de revisión extraordinaria contra la sentencia que la condenó a 10 años de cárcel en el caso conocido como “Golpe II”. Áñez permanece detenida desde el 13 de marzo de 2021, acumulando hasta la fecha 1.450 días de encierro.

A través de sus redes sociales, la exmandataria denunció que se han vulnerado sus derechos y garantías fundamentales, cuestionando la legitimidad de su condena, la cual atribuye a “la cúpula masista y sus operadores”.

En su comunicado, Áñez reitera su inocencia y asegura que su detención constituye un acto de injusticia que le impide estar con su familia. Con este nuevo recurso, la exmandataria busca que el sistema judicial revoque la sentencia, alegando irregularidades procesales y violaciones a sus derechos fundamentales.