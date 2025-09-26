La red de televisión Unitel difundió este jueves la primera encuesta nacional de intención de voto rumbo a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 19 de octubre. El estudio, realizado por Ipsos CIESMORI, muestra que Jorge Tuto Quiroga, candidato de la Alianza Libre, encabeza la preferencia electoral con una ventaja de ocho puntos sobre Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según los resultados, Quiroga alcanza un 47% de apoyo frente al 39,3% de Paz. Un 3,5% manifestó su intención de votar en blanco, un 4,7% dijo que votará nulo y un 5,5% aún no definió su voto.

Votos válidos y decisión del electorado

Si solo se consideran los votos válidos, la proyección otorga a Quiroga un 54,5% frente al 45,5% de Paz, ampliando la brecha a diez puntos.

La encuesta también revela que el 66% de los consultados aseguró que ya tiene clara su elección, un 9% indicó que simpatiza con un candidato, mientras que un 12% manifestó que no le convence ninguna de las opciones y un 13% aún se mantiene indeciso.

Transferencia de votos de la primera vuelta

El sondeo refleja cómo se redistribuyeron los votos obtenidos en la primera vuelta:

Jorge Quiroga mantiene su 24% consolidado y suma un 5% de los votantes de Paz, un 10% de quienes apoyaron a Samuel Doria Medina, un 3% de otros partidos, además de captar 1% de los votos blancos, 1% de nulos, 1% de quienes no votaron y un 3% de no respuesta.

Rodrigo Paz conserva el 22% alcanzado en la primera vuelta y recibe un 3% de apoyo proveniente de Doria Medina, un 4% de otros partidos, 1% de blancos, 5% de nulos, 1% de quienes no votaron y un 3% que no respondió.

Diferencias por género y edad

El candidato de la Alianza Libre lidera tanto entre hombres como mujeres. El 48% de los varones respalda a Quiroga frente a un 39% que apoya a Paz. En el caso de las mujeres, el 46% se inclina por Quiroga y el 40% por Paz.

En cuanto a los rangos etarios, Quiroga obtiene un 50% de apoyo entre los votantes de 18 a 28 años, frente al 36% de Paz. Entre los de 29 a 44 años, Quiroga logra el 44% contra el 40% de su rival, y entre los mayores de 61 años alcanza el 49% frente al 37% de Paz. El único segmento donde Paz aventaja es el de 45 a 60 años, con un 44% de apoyo frente al 42% de Quiroga.

Educación e ingresos

La encuesta también refleja diferencias significativas según el nivel educativo. Entre los ciudadanos con formación universitaria, el 65% respalda a Quiroga y solo el 24% a Paz. Entre quienes alcanzaron el bachillerato o formación técnica, Quiroga obtiene un 45% frente al 40% de Paz. En cambio, entre los votantes con primaria o menos, Paz lidera con un 54% frente al 31% de Quiroga.

Algo similar ocurre con la segmentación por ingresos. En la clase media típica, Quiroga logra el 53% frente al 34% de Paz. Entre los sectores de ingresos medios altos, la ventaja es de 55% contra 36%. Sin embargo, en los sectores de ingresos bajos, Paz lidera con un 47% frente al 37% de Quiroga.

Ficha técnica

La encuesta, realizada por Ipsos CIESMORI para Unitel, aplicó entrevistas presenciales cara a cara en hogares a 2.500 personas en los nueve departamentos del país. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 y el 21 de septiembre. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,2% a nivel nacional.