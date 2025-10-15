José Luis Lupo se suma al equipo económico de Rodrigo Paz

El excandidato a la vicepresidencia José Luis Lupo se incorporó al “núcleo estratégico y económico” de la campaña presidencial de Rodrigo Paz y Edmand Lara, fortaleciendo el equipo técnico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de cara a las próximas elecciones nacionales.

La información fue confirmada por Gabriel Espinoza, integrante del grupo de trabajo económico de Paz, quien destacó la trayectoria y la visión de Lupo como un aporte clave para enfrentar los desafíos que atraviesa el país.

“El equipo económico se sigue fortaleciendo con una figura de trayectoria internacional y compromiso con el desarrollo de Bolivia. Su experiencia será clave para lograr soluciones reales y sostenibles. Cada día estamos más cerca”, expresó Espinoza en sus redes sociales.

La incorporación de Lupo fue inicialmente difundida mediante un banner oficial de la campaña Paz-Lara, que incluía una breve declaración del economista:

“Toca pasar del diagnóstico dramático a las soluciones serias y firmes”, señaló.

Lupo, fue candidato a la vicepresidencia junto a Samuel Doria Medina por la alianza Unidad, logrando el tercer lugar en la primera vuelta, detrás de Paz y Jorge Tuto Quiroga.

Durante aquella campaña, Lupo se destacó por su perfil técnico y su enfoque en la estabilidad macroeconómica, características que ahora busca aportar a la fórmula Paz-Lara.

Por otra parte, desde El Popular Bolivia hemos confirmado la noticia de la llegada de Lupo al PDC que es interpretada como un refuerzo a la credibilidad económica de la candidatura, en un contexto marcado por la escasez de dólares, problemas en el suministro de combustibles y la demanda ciudadana.