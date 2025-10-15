El excandidato a la vicepresidencia José Luis Lupo se incorporó al “núcleo estratégico y económico” de la campaña presidencial de Rodrigo Paz y Edmand Lara, fortaleciendo el equipo técnico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de cara a las próximas elecciones nacionales.

La información fue confirmada por Gabriel Espinoza, integrante del grupo de trabajo económico de Paz, quien destacó la trayectoria y la visión de Lupo como un aporte clave para enfrentar los desafíos que atraviesa el país.

“El equipo económico se sigue fortaleciendo con una figura de trayectoria internacional y compromiso con el desarrollo de Bolivia. Su experiencia será clave para lograr soluciones reales y sostenibles. Cada día estamos más cerca”, expresó Espinoza en sus redes sociales.

José Luis Lupo se suma al equipo económico de Rodrigo Paz

La incorporación de Lupo fue inicialmente difundida mediante un banner oficial de la campaña Paz-Lara, que incluía una breve declaración del economista:

“Toca pasar del diagnóstico dramático a las soluciones serias y firmes”, señaló.

Lupo, fue candidato a la vicepresidencia junto a Samuel Doria Medina por la alianza Unidad, logrando el tercer lugar en la primera vuelta, detrás de Paz y Jorge Tuto Quiroga.

Durante aquella campaña, Lupo se destacó por su perfil técnico y su enfoque en la estabilidad macroeconómica, características que ahora busca aportar a la fórmula Paz-Lara.

Por otra parte, desde El Popular Bolivia hemos confirmado la noticia de la llegada de Lupo al PDC que es interpretada como un refuerzo a la credibilidad económica de la candidatura, en un contexto marcado por la escasez de dólares, problemas en el suministro de combustibles y la demanda ciudadana.