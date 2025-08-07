El exalcalde de El Alto, José Luis Paredes, retornó este miércoles al país luego de permanecer 16 años en el exterior, tras haberse radicado en España en condición de exilio. La exautoridad fue recibida por un grupo de simpatizantes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en el marco del feriado por el Bicentenario.

Paredes dejó Bolivia en medio de procesos judiciales iniciados durante el gobierno de Evo Morales, los cuales fueron señalados por el exalcalde como parte de una persecución política.

Durante su arribo, no descartó una eventual postulación en las próximas elecciones subnacionales, específicamente a la Alcaldía de El Alto. “No vengo a dividir, vengo a sumar. Vamos a analizar la coyuntura y apoyar a quienes representen la renovación”, declaró en breves declaraciones a la prensa.

Asimismo, expresó su respaldo político al candidato presidencial Manfred Reyes Villa, con quien compartió alianzas políticas en el pasado.

El regreso de Paredes se da en un contexto preelectoral marcado por liderazgos en varias regiones del país.