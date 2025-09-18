El candidato a la vicepresidencia por la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, expresó este jueves su preocupación por el uso peyorativo de la condición del autismo en el debate político y presentó propuestas concretas para garantizar inclusión y derechos a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Velasco relató un encuentro con Christian, un joven con autismo que lo abordó en un acto con adultos mayores:

“Me entregó un regalo, me habló de sus sueños y me dijo que apoyaba nuestro proyecto. Fue un momento profundamente emotivo que me comprometió aún más a trabajar por quienes viven con esta condición y aún enfrentan barreras para acceder a derechos básicos”, expresó.

El postulante subrayó que el autismo no debe ser tratado como un insulto, sino reconocido como una condición de vida que forma parte de la diversidad humana. En ese sentido, anunció un conjunto de compromisos que, según afirmó, serán parte de su agenda de gobierno:

Creación y fortalecimiento de unidades educativas inclusivas con maestras integradoras.

Garantizar diagnósticos tempranos de TEA.

Ofrecer terapias accesibles para familias de escasos recursos.

Impulsar terapias complementarias para el desarrollo integral.

Capacitar y apoyar a docentes en atención a la neurodiversidad.

Velasco lamentó que, en medio del clima electoral, se utilicen expresiones que afectan la dignidad de las personas y pidió elevar el nivel del debate:

“Entiendo que me critiquen a mí, pero no se puede hacerlo a costa de quienes luchan todos los días con esta condición. Ellos merecen oportunidades, inclusión y respeto”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que su compromiso es trabajar por un país donde nadie quede excluido: “Bolivia debe ser un país de respeto y esperanza. La educación inclusiva y la atención a la salud mental no pueden seguir siendo un privilegio, deben ser un derecho garantizado”.