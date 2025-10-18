La Paz se prepara para vibrar con uno de los artistas más emblemáticos de la música latina. El reconocido cantautor colombiano Juanes se presentará en la sede de gobierno este 23 de octubre, en el Teatro al Aire Libre “Jaime Laredo” y en Santa Cruz el viernes 24 en el Sonilum Arena; como parte de su esperado LATAM Tour 2025, que recorre las principales ciudades de América Latina.

El espectáculo reunirá los grandes éxitos de su carrera como A Dios le pido, La camisa negra, Es por ti y Me enamora, junto con sus más recientes producciones, en un show cargado de energía, luces y emoción. La organización confirmó que el concierto será una experiencia única para los paceños, con un montaje de primer nivel y un repertorio que promete marcar historia.

“Será un concierto que marcará historia en La Paz. Juanes llega con toda su banda, con un repertorio que mezcla lo clásico y lo nuevo, para una noche inolvidable en la Ciudad Del Cielo”, señalaron Rodrigo Santander y Amancaya Rojas, de SONILUM y NOVA PRODUCCIÓN

Amancaya Rojas destacó la trayectoria y el alcance internacional de Juanes, subrayando además la humildad y sencillez del artista colombiano.

“Es un artista de talla mundial, pero con una humildad impresionante. No hizo grandes exigencias y llega con un equipo técnico y artístico de 20 personas, lo que muestra su profesionalismo y compromiso con el público boliviano”, afirmó Rojas.

El espectáculo contará con la participación especial de la banda nacional Dr. Jet, que abrirá la noche con su propuesta de rock alternativo antes de la presentación del artista colombiano.

Con más de 25 años de trayectoria internacional, Juanes es uno de los músicos más influyentes de la música en español. Ha ganado 27 premios Grammy y Latin Grammy, vendido millones de discos y ofrecido giras en más de 30 países. Su fusión de rock, pop y ritmos latinos lo ha convertido en un referente mundial, con canciones que han marcado a varias generaciones.

Su regreso a Bolivia representa una cita imperdible para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de una noche llena de sentimiento, energía y conexión con uno de los artistas más queridos del continente.

Las últimas entradas están disponibles a través de la plataforma digital 👉 ticketeg.com/#/juaneslp y en los siguientes puntos físicos: Discolandia (Edificio Alameda), Andina Café (Centro Comercial Illimani), Gráfica Morales (Almte. Grau 151, frente al Teleférico Morado) y ExHotel Plaza (Av. 16 de Julio – Prado).

Más información y reservas al 76545722 y 69101911. WhatsApp ventas 👉 wa.link/mx3knn