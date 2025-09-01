La Federación de Jubilados de La Paz encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Según denunció su dirigente, Juan Carlos Mamani, existirían movimientos económicos cuestionables hacia 47 bancos privados y varias microempresas, lo que generó preocupación en el sector pasivo.

Mamani sostuvo que este tipo de operaciones podrían poner en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones y, en su criterio, demuestran posibles actos de corrupción dentro de la institución encargada de administrar los fondos de los trabajadores. “No podemos permitir que se juegue con los ahorros de toda una vida de aporte”, afirmó.

Ante esta situación, el dirigente pidió que la nueva Asamblea Legislativa abra un juicio de responsabilidades contra el gerente de la Gestora Pública. Además, solicitó que se active arraigo para todos los directivos, con el fin de garantizar que rindan cuentas sobre el manejo de los recursos y respondan a las múltiples denuncias planteadas por los aportantes y jubilados en todo el país.

El sector adelantó que continuará con movilizaciones y medidas de presión hasta obtener una respuesta clara sobre la administración de los fondos, que representan el futuro de miles de trabajadores bolivianos.

