Una jueza agroambiental determinó la suspensión temporal de los contratos de explotación de litio, luego de admitir una demanda que cuestiona la falta de tres requisitos fundamentales: un estudio sobre el impacto en los recursos hídricos, el análisis de las aguas fósiles de la región y la consulta previa a las comunidades locales.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó la medida y explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá gestionar los informes técnicos y convocar a los sectores involucrados antes de reactivar los acuerdos.

La diputada potosina Susana Fuertes celebró la decisión judicial y sostuvo que este fallo responde a un reclamo histórico de la región. “Se ha reconocido la voz de Potosí. Ningún contrato puede firmarse sin garantizar regalías justas ni la consulta a la población”, afirmó.

Fuertes también recordó que está pendiente la aprobación de una ley del litio que defina un esquema de beneficios claros para el departamento, incluyendo un 11% de regalías. Según la legisladora, cualquier negociación deberá esperar a la próxima legislatura para asegurar un marco legal sólido.