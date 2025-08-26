

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez informó que la justicia determinó archivar obrados y anular el proceso ordinario por la masacre de Senkata, tras la aceptación de una excepción de incompetencia. La decisión instruye que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para la tramitación de un juicio de responsabilidades o de privilegio, según explicó el abogado Luis Guillén.

De manera paralela, el juez de sentencia resolvió levantar la detención preventiva de Áñez. En esa línea, la abogada Norka Cuéllar precisó que también se dispuso un mandamiento de libertad para la exmandataria y los 17 coimputados en este caso.

Los juristas señalaron que en la resolución judicial quedó reflejado que durante el proceso existieron amedrentamientos y presiones en contra de los acusados.