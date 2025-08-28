En una audiencia de apelación celebrada este jueves, la justicia determinó la libertad del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el proceso denominado “Carro Bombero”, el último que mantenía medidas cautelares en su contra.

La resolución judicial dispuso que Camacho cumpla medidas sustitutivas consistentes en detención domiciliaria, arraigo, fianza de 50 mil bolivianos y presentaciones periódicas ante la Fiscalía. Estas condiciones son similares a las impuestas en audiencias anteriores sobre otros procesos que enfrenta el gobernador.

Al concluir la audiencia, Camacho fue visto abrazando a su abogado, en medio de muestras de alegría y emoción que lo llevaron casi hasta las lágrimas. “Es la última audiencia pendiente, ahora nada impediría que el gobernador salga de la cárcel de Chonchocoro y ejerza su defensa en libertad”, señalaron sus allegados.

La medida judicial abre la posibilidad de que Camacho retome sus funciones como gobernador del departamento de Santa Cruz, en la medida en que la normativa vigente le reconoce el derecho al trabajo.

Sin embargo, autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Régimen Penitenciario informaron que hasta el momento no recibieron ninguna notificación oficial sobre la decisión del tribunal. El cumplimiento efectivo de la resolución dependerá de los plazos y protocolos administrativos correspondientes.

La determinación judicial marca un nuevo giro en la situación jurídica de Luis Fernando Camacho, que podría dejar la prisión de Chonchocoro tras más de un año de reclusión preventiva, pasando a defenderse bajo régimen domiciliario.