La mañana de este sábado, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz determinó la detención preventiva del exministro de Gobierno Arturo Murillo en el penal de San Pedro, en el marco del proceso denominado “Gases Brasil”. La decisión fue confirmada por el procurador general del Estado, Ricardo Condori, al concluir la audiencia.

Condori explicó que la resolución del tribunal es por un lapso de seis meses, aunque la Procuraduría decidió apelar porque solicitaba que Murillo sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, al igual que el Ministerio Público. “Va a ser trasladado al penal de San Pedro, pero nosotros hemos apelado. Estábamos pidiendo Chonchocoro por los riesgos procesales existentes”, sostuvo.

Otros procesos pendientes

Además de este caso, Murillo debía comparecer este sábado en audiencia por el proceso denominado “Gases Ecuador”, sin embargo, la misma fue reprogramada para este domingo de manera presencial.

Según los reportes oficiales, el exministro enfrenta al menos 15 procesos en su contra. Durante la mañana del viernes ya se habrían notificado cuatro nuevas causas que están en evaluación. Hasta la fecha, Murillo acumula dos sentencias: una por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio superior a los 2 millones de dólares, y otra por el préstamo de agentes químicos provenientes de Ecuador.

Postura de la defensa

La defensa legal del exministro calificó la decisión como un proceso con “contenido político”, argumentando que Murillo debería tener la posibilidad de enfrentar los juicios en libertad, en concordancia con la normativa nacional e internacional.