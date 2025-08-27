En una audiencia virtual realizada la tarde de este miércoles, un juez resolvió el cese de la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso por el paro de 36 días de 2022, medida de presión impulsada para exigir la realización del Censo.

El fallo determinó que Camacho deberá cumplir con medidas sustitutivas, entre ellas la detención domiciliaria, el arraigo y el pago de una fianza de Bs 50.000. El momento en que el juez dispuso la resolución generó un estallido de alegría entre los presentes en la audiencia virtual, mientras el gobernador cerraba los ojos en señal de agradecimiento.

En la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, simpatizantes que mantenían una vigilia celebraron la noticia con vítores y aplausos. Se prevé que, de cumplirse los trámites judiciales pendientes, Camacho pueda retornar a la capital cruceña este viernes.

El gobernador cruceño suma ahora dos resoluciones judiciales favorables en menos de 48 horas. El martes, en otra audiencia, se dispuso también su detención domiciliaria y una fianza de Bs 100.000 en el denominado caso Golpe I. Con ambas decisiones, allegados a la autoridad consideran que se trataría de los últimos procesos que lo mantenían recluido en el penal de Chonchocoro, donde permanece desde diciembre de 2022.

Camacho se encuentra detenido en el recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, a más de 4.000 metros de altitud. Su posible salida marcaría un giro en uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años, en torno al papel que tuvo en los conflictos políticos y sociales de 2019 y 2022.