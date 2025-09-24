La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, y de dos autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al constatarse el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 1062/2022 que dispone medidas para preservar el Cerro Rico de Potosí.

La resolución responde a una acción presentada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que denunció la falta de avances en los trabajos de estabilización del cerro y el traslado de las cooperativas mineras a áreas por debajo de la cota 4.700, tal como establece la sentencia.

El fallo judicial instruye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ejecutar el congelamiento de las cuentas de Santos, del presidente interino de Comibol, Reynaldo Pardo Fernández, y del gerente regional interino de Comibol en Potosí, Iván Guillermo Fuertes Quispe, hasta que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones. En caso contrario, se advierte la imposición de multas progresivas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

La Sala otorgó un plazo de 31 días para que las autoridades involucradas acrediten medidas concretas de preservación, con acciones destinadas a proteger la estructura morfológica y la estabilidad del histórico Sumaj Orck’o, declarado Patrimonio de la Humanidad.

“Vamos a esperar los 31 días establecidos, pero esta vez no permitiremos más burlas ni postergaciones. La decisión de la justicia es clara y debe cumplirse”, declaró el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, según reportes de la prensa potosina.

El fallo también ratifica la necesidad de la migración de las empresas mineras que operan en zonas de riesgo, en línea con los parámetros fijados por la Sentencia Constitucional. La decisión es considerada por sectores cívicos como un precedente importante en la defensa del Cerro Rico, cuya explotación intensiva ha provocado hundimientos y un progresivo deterioro en los últimos años.