La excanciller boliviana Karen Longaric, quien formó parte del gobierno de Jeanine Áñez, manifestó que evalúa la posibilidad de retornar al país después de cuatro años de residencia en Europa. Su decisión, dijo, dependerá de que los procesos judiciales en su contra sean cerrados y de que se levanten las medidas precautorias sobre su patrimonio.

En contacto con el medio Erbol, Longaric explicó que salió de Bolivia tras lo que considera un escenario de “acoso judicial” y “persecución inclemente” durante la gestión del presidente Luis Arce. Actualmente, cuenta con un sobreseimiento en uno de los casos abiertos, aunque aún enfrenta otros procesos que limitan su retorno.

La exministra también señaló que mantiene la esperanza en el reciente giro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a la situación de los exiliados políticos, lo que, según indicó, podría abrir un camino hacia la resolución de sus causas.

Longaric expresó que, de concretarse su regreso, continuará participando en la vida política y social del país, con énfasis en la defensa de la democracia y los derechos humanos. “Bolivia necesita instituciones sólidas y respeto a las libertades. Esa seguirá siendo mi lucha”, afirmó.