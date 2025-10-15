La Asamblea Legislativa Plurinacional desarrollará este jueves una sesión conjunta en la que se prevé abordar la designación del nuevo Contralor General del Estado.

Según informó el senador del M.A.S. Luis Adolfo Flores, antes de tratar la designación se dará lectura al informe elaborado por la Comisión Mixta de Planificación, que analiza un amparo constitucional interpuesto por uno de los postulantes, quien observó irregularidades en el proceso de selección.

El legislador por Pando advirtió que dicho amparo no fue resuelto durante dos años, lo que podría derivar en un proceso por incumplimiento de deberes contra la Asamblea saliente, considerando que son diez los postulantes que se habrían visto perjudicados por la demora en el procedimiento.