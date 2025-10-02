

Desde el Senado se plantea la realización de una auditoría para verificar la legalidad y veracidad de las solicitudes de licencia presentadas por los senadores, según informó el asambleísta Luís Adolfo Flores.

En la última sesión se determinó aplicar descuentos salariales a los legisladores que no justifiquen sus inasistencias, con montos que oscilarán entre 3.000 y 4.000 bolivianos, de acuerdo al cronograma de sesiones.

Flores precisó que la auditoría definirá además la devolución de salarios a los senadores que hubieran vulnerado el reglamento interno mediante el uso indebido o irregular de licencias, lo que podría derivar en sanciones adicionales.