Siempre me ha atraído la teoría realista de las relaciones internacionales, aquella que sostiene que los países buscan maximizar sus beneficios y aprovechar cada oportunidad posible. Me gusta porque describe con crudeza la realidad, los Estados actúan en función de su interés nacional. Las potencias no son tales por azar, sino porque han sabido leer el mundo desde esa lógica del poder, de la estrategia y del interés propio.

Y entonces me pongo a pensar en Bolivia, en cómo nuestra mediterraneidad no solo nos aisló geográficamente, sino que también nos encerró en una mentalidad de autocompasión. Nos repetimos que fuimos injustamente que la historia a sido mala con nosotros, pero pocas veces reflexionamos sobre lo que hemos hecho, o dejado de hacer, para construir un país digno, capaz de ofrecer a sus ciudadanos una vida con sentido y esperanza.

A veces recuerdo aquella frase que dice que “cada pueblo tiene el gobierno que merece” y aunque suene duro, quizás explica por qué seguimos eligiendo tan malos gobernantes porque casi doscientos años de independencia, seguimos sin definir con claridad nuestro rol en el mundo y en consecuencia elegir a quienes impulsen ese rol con una línea de desarrollo coherente, bajo un horizonte nacional que supere los intereses de turno.

Nos hemos resignado a ser mano de obra barata en los países vecinos, olvidando que la dignidad también se construye desde la educación. Hemos perdido el orgullo, en lugar de apostar por una ruta de transformación, preferimos el lamento, la autocompasion y un papel de subalteridad frente a los otros países como si los bolivianos hubiéramos nacido para servir a otros países.

Y es que el abandono de la patria no siempre se mide en kilómetros, muchos hijos de bolivianos nacidos fuera del país niegan sus raíces, no porque odien su origen, sino porque asocian a Bolivia con la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades. Duele reconocerlo, pero en parte tienen razón, no hemos logrado construir una nación que los convoque, que los inspire o los haga sentirse orgullosos de su herencia. Mientras otros países valoran la cultura y talento, nosotros valoramos la corrupción, la injusticia.

Y tal parece que seguiremos transitando la ruta de la Bolivia saqueada, aquella donde los intereses extranjeros encuentran cómplices internos, donde grupos corporativos se enriquecen a nombre del pueblo, mientras depredan y destruyen nuestra tierra. La historia parece repetirse con otros rostros, pero con la misma lógica, la del beneficio de unos pocos disfrazado de discurso de pueblo.

Hoy en medio de la coyuntura electoral, todo se reduce otra vez a la lucha por el poder, no por el futuro. La gente se empantana en debates vacios, nadie habla de los corredores bioceánicos que nos dejan fuera del mapa del desarrollo; nadie menciona que mientras otros países impulsan su revolución digital, nosotros seguimos atrapados en debates estériles y estructuras burocráticas que ahogan cualquier intento de modernización. Lo más grave es que la mayoría de la gente ni siquiera percibe la magnitud de estos temas, los politicos lo vuelven eslogan sin comprender que allí se juega el destino económico y político de las próximas décadas.

¿Qué le falta a Bolivia para mostrarle al mundo lo que realmente es? Tal vez claridad, tal vez un proyecto común que no se limite a administrar conflictos internos, sino que apunte a un cambio profundo, a una voluntad de hacer las cosas distintas, de dejar un legado.

Muchos bolivianos solo piensan en enriquecerse rápido a toda costa aun si eso afecta al pais, o huir del Bolivia, y quienes migran, ven que en otros paises el esfuerzo tiene recompensa y asi con tristesa niegan y odian su identidad. Pero lo más triste es que, en estos doscientos años, no hemos sido capaces de transformar ni de reinventar Bolivia. Seguimos atrapados entre el lamento y la resignación, sin entender que ningún país avanza sin creer primero en sí mismo y el dia que nos demos cuenta que somos una cosa fina que solo necesita ser pulida para brillar, nunca más podrán opacarnos.