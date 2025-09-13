La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) presentaron la “Estrategia de Desarrollo Sostenible del Departamento de La Paz 2022-2030” a la bancada parlamentaria electa por este departamento, con el propósito de exponer la situación actual del sector industrial y generar futuras sinergias en beneficio de la región y del país.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de El Alto, con la participación de diputados y senadores electos de las principales fuerzas políticas.

Durante el acto, el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, subrayó la necesidad de que el empresariado sea reconocido y escuchado en la construcción de políticas públicas que impulsen la industria nacional.

Por su parte, el presidente de CADINPAZ, José Eduardo Iriarte Tineo, presentó la estrategia que propone un desarrollo sostenible basado en cuatro ejes principales: infraestructura para la integración productiva, sostenibilidad ambiental, promoción de la articulación comercial y consolidación de la macro región metropolitana de La Paz.

“Debemos promover la mancomunidad de los municipios, articular el transporte, el ordenamiento territorial y el equipamiento productivo, para lograr una integración real en beneficio de todo el departamento”, puntualizó.

La iniciativa busca fortalecer el diálogo entre el sector industrial y las nuevas autoridades legislativas, con miras a consolidar un modelo de desarrollo sostenible que potencie el crecimiento económico, genere empleo y fomente la competitividad en el departamento de La Paz.