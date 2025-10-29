

El senador Félix Ajpi informó que la Comisión Mixta de Investigación Legislativa concluyó su trabajo y estableció en su informe final que el 26 de junio de 2024 no se produjo ni un golpe de Estado ni un autogolpe en Bolivia, sino una “maniobra militar de distracción” sin coordinación ni planificación con fines de ruptura institucional.

Ajpi precisó que no existió ningún acuerdo entre el Órgano Ejecutivo y las Fuerzas Armadas para montar un supuesto autogolpe, y que las acciones registradas ese día carecieron de respaldo logístico o político para consolidar una toma del poder.

En ese contexto, el legislador indicó que las personas detenidas en ese caso podrían acudir ante organismos internacionales de derechos humanos para solicitar un resarcimiento económico por daños y perjuicios, además de denunciar una aprehensión ilegal.

El senador fue más allá al señalar que ahora corresponde investigar al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por haber instruido la detención de los militares implicados, vulnerando, según dijo, sus derechos fundamentales. El informe legislativo será remitido al Ministerio Público para su consideración y posibles actuaciones legales.