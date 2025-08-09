El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Manuel Morales, advirtió que el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE) no garantiza el control del voto ciudadano, ya que, a diferencia del anterior TREP, no transmitirá ni publicará en línea las fotografías de las actas.

Según Morales, el conteo rápido se realizará alrededor de las 20:00 y alcanzará solo al 80% de las actas, sin posibilidad de que las fotos tomadas por la ciudadanía se contrasten en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que genera susceptibilidad sobre los resultados.

Añadió que el vocal Tahuichi reconoció que un 13% de los jurados electorales presenta dificultades para realizar las sumatorias durante el escrutinio.