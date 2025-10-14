La Embajada de España celebró su Fiesta Nacional reafirmando la amistad y cooperación con Bolivia

En el marco del Bicentenario de Bolivia, la Embajada de España celebró la Fiesta Nacional de España con una recepción ofrecida por el embajador Fernando García Casas y su esposa, Ángeles Cano de García, en la residencia oficial de la legación diplomática en La Paz.

El evento reunió a autoridades nacionales, cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, empresarios y miembros de la comunidad española en Bolivia, en una velada marcada por la cordialidad y el fortalecimiento de los vínculos históricos entre ambos países.

Durante su intervención, el embajador García Casas destacó el valor de la cooperación bilateral en un año emblemático para la nación boliviana, subrayando que “España y Bolivia comparten una historia, una lengua y una vocación de futuro basada en la amistad y el desarrollo conjunto”.

Asimismo, resaltó los proyectos que la embajada impulsa en diferentes departamentos del país, enfocados en educación, cultura, salud y fortalecimiento institucional, con el propósito de contribuir al bienestar de las comunidades y al desarrollo sostenible.

La Fiesta Nacional de España, que se conmemora cada 12 de octubre, representa un homenaje a los lazos históricos y culturales que unen a la comunidad iberoamericana. En esta edición, el evento tuvo un matiz especial por celebrarse en el Año del Bicentenario de Bolivia, reafirmando la cooperación y el compromiso entre ambos Estados.

La velada culminó en un ambiente de fraternidad, música y gastronomía española, donde los invitados pudieron compartir una muestra de la riqueza cultural de España.