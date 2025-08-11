

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinés, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) resolvió el asesinato de una librecambista de 43 años, ocurrido el 23 de julio en inmediaciones del mercado Mutualista de Santa Cruz. La víctima perdió la vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

La investigación derivó en la aprehensión de dos ciudadanos brasileños, identificados como autores materiales, y de un boliviano acusado de encubrimiento. Un cuarto implicado, presunto autor intelectual y de nacionalidad brasileña, continúa prófugo.

Ríos destacó que, mediante un “trabajo prolijo, técnico-científico”, la FELCC analizó cámaras de videovigilancia, dispositivos electrónicos y coordinó con autoridades de Brasil. En los allanamientos se secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm, cascos y motocicletas vinculadas al crimen.

Uno de los detenidos, M.J.S., ingresó ilegalmente al país con documentos falsos y tiene antecedentes por asesinato y robo en Brasil, donde fue condenado a 35 años. El segundo, L.P.F.M., también registra antecedentes por asesinato y cuenta con un mandamiento de recaptura. El tercero, A.R.S.A., chofer de confianza de uno de los autores materiales, fue aprehendido en posesión de sustancias controladas.

“Quiero ponderar y resaltar el trabajo que nuestra FELCC ha realizado y continúa realizando para el esclarecimiento de este delito”, señaló el ministro.