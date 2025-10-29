La Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó suspender de manera inmediata el programa municipal “Parqueo Tarifado (Parqueo para Todos)”, luego de conceder una Acción Popular presentada por el equipo jurídico de Ciudad Humana.

La decisión judicial detiene la implementación y el cobro del sistema de estacionamiento tarifado que había generado reclamos de vecinos, comerciantes y transportistas, quienes denunciaron afectaciones al tránsito y a la accesibilidad en distintas zonas de la ciudad.

Según el fallo, el proyecto se sustentaba en ordenanzas municipales de los años 2001 y 2003, basadas en la derogada Ley 2028, lo que lo hacía incompatible con el marco constitucional vigente desde 2009. El Tribunal también observó que la concesión de espacios públicos a empresas privadas no contaba con la base legal actualizada ni con competencias municipales claras.

Durante la investigación, la Sala Cuarta realizó inspecciones en San Miguel, Sopocachi y Miraflores, donde constató que los espacios delimitados para el cobro obstaculizaban el tránsito, el acceso a viviendas y comercios, e incluso interferían con vías de emergencia como el ingreso al Hospital Materno Infantil.

Con esta resolución, quedan suspendidos los cobros, el uso de grapas y cualquier medida restrictiva asociada al programa de parqueo tarifado.

Representantes de Ciudad Humana señalaron que la medida responde a un reclamo ciudadano frente a las irregularidades detectadas. “Nos preocupaba cómo se estaban gestionando los espacios públicos y cómo se afectaba la movilidad urbana”, declaró uno de los abogados del equipo jurídico.

El movimiento anunció que continuará realizando seguimiento al caso y evaluará medidas adicionales para evitar que se reanuden disposiciones que vulneren los derechos colectivos de la población paceña.