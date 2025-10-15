En el siglo XXI, la competitividad de un país ya no depende únicamente de su infraestructura física o sus recursos naturales, depende de su capacidad para conectarse al mundo digital. La conectividad, la velocidad del internet y la calidad de los servicios de telecomunicaciones son hoy indicadores tan relevantes como los niveles de inversión o el índice de productividad. En Bolivia, sin embargo, el modelo vigente en materia de telecomunicaciones muestra signos de agotamiento con un marco regulatorio rígido y enfocado a un régimen sancionatorio, baja competencia y una brecha tecnológica que limita el desarrollo económico y social.

Durante la última década, la política sectorial ha privilegiado la expansión en la cobertura antes que la calidad o la eficiencia de los servicios. Los datos oficiales de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) muestran que la penetración del internet fijo alcanzó el 56 % en 2023 y llegó al 57,4 % a mediados de 2024; asimismo, establece que el país registra más de 12 millones de conexiones activas a internet, prácticamente la misma magnitud que su población, lo cual, si bien demuestra que se han dado avances importantes, pero aún insuficientes frente a las exigencias de la economía digital.

El verdadero desafío radica en la calidad de los servicios. La velocidad promedio de la banda ancha fija en Bolivia ronda los 55 Mbps, mientras que en países vecinos como Chile supera los 100 Mbps y en Brasil alcanza los 215 Mbps. En el ámbito móvil, Bolivia figura entre los países con menor desempeño regional, con apenas 11 Mbps de velocidad promedio, frente a más de 40 Mbps en economías latinoamericanas más desarrolladas digitalmente. Por lo cual, la brecha tecnológica además de reflejarse en el acceso y la navegación, también se refleja en la productividad de las empresas, la competitividad industrial y la posibilidad de desarrollar servicios digitales avanzados.

A esta situación se suma una marcada asimetría territorial en la conectividad, puesto que, la mayor parte de las conexiones fijas se concentran en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), dejando a departamentos como Potosí, Beni o Pando con niveles de penetración inferiores al 40%. Esta desigualdad digital refuerza las brechas en el desarrolloeconómico y social, dejando rezagadas a regiones donde la conectividad es un factor decisivo para el sector productivo, la educación, la salud o el acceso a servicios públicos.

El marco regulatorio vigente, diseñado con una lógica de control estatal, ha contribuido a consolidar a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) como operador dominante. Si bien ello permitió estabilidad y expansión inicial, también redujo el margen para la competencia, limitó la inversión privada y restringió la adopción de tecnologías emergentes como el 5G, la fibra óptica total o los servicios satelitales de nueva generación. “La regulación actual ha sido más eficaz en administrar el sector que en desarrollarlo e impulsarlo”.

En consecuencia, Bolivia necesita una reformulación integral de su política de telecomunicaciones, basada en tres ejes: modernización normativa, promoción de la competencia e impulso a la inversión tecnológica.

Primero, se debe actualizar la Ley de Telecomunicaciones para incorporar mecanismos ágiles de licenciamiento, promover alianzas público-privadas y asegurar la participación de nuevos operadores en condiciones de equidad.

Segundo, la Autoridad Reguladora debe asumir un rol promotor e impulsor, más que sancionador, orientado a garantizar calidad, innovación y protección efectiva al usuario.

Y tercero, la asignación del espectro radioeléctrico debe responder a criterios técnicos y económicos que faciliten el despliegue de nuevas redes, en lugar de convertirse en un cuello de botella regulatorio.

La experiencia internacional demuestra que los países que liberalizaron prudentemente sus mercados de telecomunicaciones lograron mayor inversión y mejor calidad de servicio. Chile, Uruguay o Brasil son ejemplos regionales donde una regulación moderna permitió al sector ser motor de innovación, exportación de servicios digitales y competitividad empresarial.

La transformación digital en Bolivia requiere políticas coherentes con esta tendencia. “No basta con conectar a más personas; es indispensable conectarlas mejor”. La economía digital, el teletrabajo, la educación y salud en línea, el comercio electrónico y la administración pública digital solo serán sostenibles si la infraestructura tecnológica responde a estándares internacionales.

Bajo la actual coyuntura y como parte de las medidas para salir de actual crisis, el reformular la política de telecomunicaciones en Bolivia debe constituirse en una decisión estratégica de Estado, puesto que de ella dependerá que el país participe activamente en la economía del conocimiento o permanezca rezagado en los márgenes de la revolución tecnológica. Bolivia puede y debe construir una política moderna que combine inclusión digital, competitividad y sostenibilidad. “En el mundo actual, la conectividad ya no se constituye un privilegio, es el lenguaje del desarrollo”.