A muy poco tiempo del balotaje final para definir al nuevo gobierno, es importante reflexionar sobre el escenario político que se abrirá en Bolivia, el cual será muy distinto al que predominó en los últimos años. De entrada, ya no existe una mayoría absoluta que defina las políticas y la nueva legislación destinadas a orientar el rumbo de la economía nacional.

Salvo en el último mandato —que resultó sui géneris dada la fragmentación del propio partido en el poder—, desde 2006 hasta la fecha el gobierno de turno gozó de la inmensa ventaja de contar con mayoría absoluta en ambas cámaras, diputados y senadores. Esa condición le otorgaba carta blanca para establecer cambios normativos, aprobar leyes y definir políticas económicas sin necesidad de mediar o negociar con otros sectores. En este período, el principal bloqueo no provino de la oposición, sino de los propios detractores dentro del mismo partido.

El nuevo escenario político muestra que, sea cual sea el ganador de las próximas elecciones, deberá negociar en todos los frentes para lograr consensos que aseguren el respaldo suficiente a sus propuestas. A mi modo de ver, esto es lo mejor que le podría haber ocurrido al país, pues obliga a escuchar las distintas voces políticas y a encontrar espacios comunes de entendimiento que, en teoría, deberían representar a la mayoría de los bolivianos. Sin embargo, no podemos olvidar que en el pasado esa dinámica también dio lugar a prácticas de corrupción, cuando, para conseguir ciertos votos, circulaban las famosas “maletas” destinadas a comprar apoyos sin ética ni moral. Esperemos que tales prácticas queden definitivamente en el pasado.

Ahora bien, considero que el mayor desafío para la gobernabilidad en Bolivia no se pondrá a prueba en las cámaras legislativas, sino en las calles. La resistencia a los cambios será un tema inevitable, ya que las transformaciones necesarias para la economía chocarán con intereses sociales sensibles para varios sectores, los cuales se caracterizan por reaccionar con fuerza ante lo que consideran amenazas a sus “victorias sociales”.

De ahí la importancia de establecer mecanismos de diálogo que permitan a los distintos grupos sociales interactuar con los diversos niveles de gobierno para encontrar soluciones a sus demandas. ¿Por qué es tan relevante habilitar estos espacios de diálogo? La respuesta es simple: porque, si no encontramos una vía institucional para procesar nuestras diferencias, seguiremos aislándonos de la región, ahuyentando inversiones extranjeras y debilitando la economía nacional. En ese círculo vicioso, no lograremos ni mayor desarrollo ni atender las legítimas demandas sociales.

Debemos comprender que la cultura del bloqueo, instaurada como pieza clave en la política boliviana, debe ser erradicada. Lo único que ha dejado es una imagen negativa a nivel internacional y un evidente deterioro de la economía.

Un ejemplo claro es la exclusión de Bolivia en proyectos estratégicos como el tren bioceánico, la carretera bioceánica o incluso el gaseoducto proyectado. Tuve la oportunidad de conversar con varios actores involucrados en estos proyectos durante la Semana de la Energía, realizada en Santiago de Chile, y la respuesta fue unánime: “No podemos arriesgarnos a que los bloqueos pongan en peligro el funcionamiento del proyecto”. Como bolivianos, no deberíamos permitir que la cultura del bloqueo limite nuestro potencial de crecimiento e integración.

Actualmente, los bloqueos no solo se utilizan como medida de presión, sino que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje para imponer una visión sobre otra. Lo más grave es que muchos no son conscientes del perjuicio que esto genera en todo el país.

Sería deseable contar con una propuesta que permita a todos los bolivianos expresar sus demandas en un espacio de negociación institucionalizado, aunque reconozco que ello resulta difícil considerando nuestra realidad.

La nueva gobernabilidad deberá encontrar con urgencia una salida al abuso de grupos que buscan imponer su posición por la fuerza y que se aprovechan de la pasividad del resto de la población.

En paralelo, en el ámbito legislativo se deben garantizar procesos transparentes y responsables. Los asambleístas deben interactuar entre sí con nuevas formas de trabajo, entendiendo que nadie posee la verdad absoluta. Todos somos bolivianos y, aun en el desacuerdo, deberíamos ser capaces de respetarnos.

Muchas cosas deben cambiar en Bolivia a partir de ahora. Se debe asumir que nadie es dueño de la verdad y que el contrario merece respeto. Pero también es imprescindible aceptar que nadie está por encima de la ley y que esta debe cumplirse. Para ello, resulta vital que la justicia sea independiente e imparcial.